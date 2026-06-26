Haberler

UEFA Regions Cup'ta yarı final heyecanı

UEFA Regions Cup'ta yarı final heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF himayesinde Palandöken'de düzenlenen UEFA Regions' Cup Türkiye Birinciliği'nde yarı final maçları bugün oynanacak. İstanbul-Kayseri ve Ankara-Bursa karmaları final için mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü himayesinde Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği yarı final maçlarında, İstanbul Bölge Karması ile Kayseri Bölge Karması, Ankara Bölge Karması ile Bursa Bölge Karması karşı karşıya gelecek.

22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölge temsilciliğinden oluşturulan amatör futbolcu karmaları katıldı. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörün yer aldığı turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya bölge karmaları mücadele etti.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan grup müsabakalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gruplarını lider tamamlayan Bursa, Kayseri, Ankara ve İstanbul bölge karmaları son dört takım arasına adını yazdırdı.

Final için kozlarını paylaşacaklar

Bugün saat 16.30'da oynanacak yarı final karşılaşmalarında 4. Grubu lider tamamlayan İstanbul Bölge Karması ile 2. Grup lideri Kayseri Bölge Karması karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise 1. Grup lideri Bursa Bölge Karması ile 3. Grup lideri Ankara Bölge Karması finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Şampiyon Türkiye'yi temsil edecek

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 28 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan bölge karması, 2026-2027 sezonunda UEFA Regions' Cup organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda Haluk Levent'in kardeşi de gözaltına alındı
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Kanada'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

Yangın söndürme uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler

Bu görüntüler için söyledikleri olay yaratır
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor