UEFA maçında skandal! Taraftar sahaya atlayıp kaleciye saldırdı, sonrası daha da ilginç

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla eledi.

SAHAYA GİRDİ

Maçın sonuna doğru Hollandalı ekibinin bir taraftarı sahaya girip Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.

KARŞILIĞI SERT OLDU

Sert kayaya çarpan taraftar, hayatının şokunu yaşadı. Kaleci Dmitrovic, kavradığı taraftarı adeta yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları Dmitrovic'i zor tuttu.

"KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"

Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.