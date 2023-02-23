UEFA maçında skandal! Taraftar sahaya atlayıp kaleciye saldırdı, sonrası daha da ilginç
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PSV-Sevilla maçında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, kaleci Marko Dmitrovic'e saldırdı. Darbeye rağmen yıkılmayan kaleci, taraftarı kavrayıp yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları, taraftarı kalecinin elinden zor kurtardı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla eledi.
Maçın sonuna doğru Hollandalı ekibinin bir taraftarı sahaya girip Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.
Sert kayaya çarpan taraftar, hayatının şokunu yaşadı. Kaleci Dmitrovic, kavradığı taraftarı adeta yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları Dmitrovic'i zor tuttu.
Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.