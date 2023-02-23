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UEFA maçında skandal! Taraftar sahaya atlayıp kaleciye saldırdı, sonrası daha da ilginç

Spor Haberleri

PSV-Sevilla maçında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, kaleci Marko Dmitrovic'e saldırdı. Darbeye rağmen yıkılmayan kaleci, taraftarı kavrayıp yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları, taraftarı kalecinin elinden zor kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla eledi.

UEFA maçında skandal! Sahaya atlayıp kaleciye vuran taraftar, hayatının şokunu yaşadı

Maçın sonuna doğru Hollandalı ekibinin bir taraftarı sahaya girip Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.

UEFA maçında skandal! Sevilla kalecisi ve taraftar birbirine girdi

Sert kayaya çarpan taraftar, hayatının şokunu yaşadı. Kaleci Dmitrovic, kavradığı taraftarı adeta yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları Dmitrovic'i zor tuttu.

UEFA maçında skandal! Sahaya atlayıp kaleciye vuran taraftar, hayatının şokunu yaşadı

Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.

UEFA maçında skandal! Sevilla kalecisi ve taraftar birbirine girdi

UEFA maçında skandal! Sevilla kalecisi ve taraftar birbirine girdi

UEFA maçında skandal! Sahaya atlayıp kaleciye vuran taraftar, hayatının şokunu yaşadı

UEFA maçında skandal! Sahaya atlayıp kaleciye vuran taraftar, hayatının şokunu yaşadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

PSV Spor Haberler

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