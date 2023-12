UEFA Kura Çekiminde Seks Sesleri Skandalı

UEFA, dün Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan kura çekiminde canlı yayına yansıyan "seks sesleri" hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Söz konusu sesler, İsviçre'nin İskoçya, Macaristan ve Almanya ile birlikte A Grubu'na seçildiği sırada duyuldu.

Benzer bir olay Ocak ayında Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan FA Cup maçı sonrası BBC'de canlı yayınlanan programda da meydana gelmişti.

YouTube fenomeni ve şaka videoları çeken Daniel Jarvis, iki olayın arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Jarvis, sosyal medya platformu X'te canlı bir video yayımlayarak, seslerin duyulduğu sırada bir telefonu çaldırırken görülüyor. Canlı yayında Jarvis, "Dinleyin bu biziz. Oraya girdik ve telefonu oraya koyarak çaldırdık, Euro 2024'te seks sesleri" diyor.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, olay sırasında durumun kontrolünü sağlamaya çalışarak, "Burada bir ses var, şimdi durdu. Artık yok" dedi.

İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate, olayın kendisine sorulması üzerine, salonda oturan seyircilerin güçlükle duyduğu bir ses olduğunu söyleyerek, "Bir tür şaka olduğunu tahmin ettim ama ne olduğunu anlamak gerçekten zordu" dedi.

Kura çekimleri

Olayın yaşandığı kura çekimi dün Almanya’nın Hamburg kentinde yapıldı.

Şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak. Almanya ve İskoçya arasında gerçekleşecek açılış maçı Münih Stadyumu'nda yapılacak. Final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2024’ün formatı, bir önceki turnuvayla aynı olacak. Yani altı grubu ilk iki sırada bitirecek 12 takım son 16’ya kalacak. Son 16’ya kalacak diğer dört takım ise en iyi grup üçüncülerinden seçilecek. Daha sonra da çeyrek final, yarı final ve final maçları yapılacak.

Türkiye, F grubuna birinci torbadan gelen Portekiz ile aynı gruba düştü.

Türkiye ve Portekiz'in yer aldığı gruba üçüncü torbadan gelen takım ise Çekya oldu.

Gruptaki dördüncü takım ise, Play off C yolundan gelecek ekip olacak. Play off C yolunda Gürcistan, Yunanistan, Lüksemburg ve Kazakistan mücadele edecek.

A, B ve C yolu diye adlandırılan play off grupları tek maç eleme usülüyle oynanacak. Gruplardaki yarı final maçları 21 Mart 2024'te, final maçları da 26 Mart'ta yapılacak.

Şampiyonada gruplar şöyle oluştu;

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda ve Play off A yolundan (Polonya/Galler/Finlandiya/Estonya) gelecek takım

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya ve Play off B yolundan (İsrail/ Bosna Hersek/ Ukrayna/ İzlanda) gelecek takım

F Grubu: Portekiz, Türkiye, Çekya ve Play off C yolundan (Gürcistan/Yunanistan/Kazakistan/Lüksemburg) gelecek takım