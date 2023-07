UEFA kalem kalem açıkladı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı çılgın gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euro kazanca ulaşacak. UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi. Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait.

15 MİLYON EURODAN FAZLA AYAK BASTI PARASI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

ÜST TURLARDA KAZANILACAK GELİR

Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon euroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon euroluk ödülün de sahibi olacak.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda. Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Katsayı gelirinde Cim-Bom'un 7 hissesi garanti. Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak.

GALATASARAY'DAN YÜKSEK PUAN SAHİP 3 KULÜP VAR

Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin euro) kazanabilecek. Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.

TÜRKİYE'NİN MARKET GELİRİ 1.5 MİLYON EURO

Yakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon euro civarındaydı. Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1.5 milyon euro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak.

DAĞITILACAK PARA ÖDÜLLERİ

Galatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor. Bu takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2,94 milyon euro katılım payı almaya hak kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2023/2024 sezonunda dağıtılacak para ödülleri şöyle: