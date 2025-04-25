UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Salzburg maçının ardından

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nda galibiyet golünü atan Boran Başkan, "( Barcelona ) İki bordo mavi kapışıp tüm dünyaya hangi bordo mavinin daha büyük olduğunu göstereceğiz inşallah" dedi.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan genç oyuncu, son dakika golünü atarak galibiyeti getirdiği için çok mutlu olduğu söyledi.

Takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik eden Boran Başkan, "İnşallah kupayı alacağız şehrimize, ülkemize armağan edeceğiz. Bizleri destekliyorlar. Biz yanımızda, kalbimizde hissediyoruz onları, bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Biz inşallah bu kupayı getireceğiz. Tüm takım arkadaşlarım ve şehir olarak buna inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Boran, "Buradan ona sonsuz şükranlarımızı iletiyorum. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan, yönetim kurulumuz olsun hepsi bizi destekliyorlar. Tüm buradan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Boran Başkan, Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Montella'nın tribünde olmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, "O da geldi izledi bizi daha ayrı bir tutku, daha hırs oldu. Neden olmasın sonuçta burada hepimizin hedefi A Milli Takım. Oynadığımız seviye kolay bir seviye değil çok zor bir seviye. Tüm dünya takımlarıyla oynuyoruz. İnşallah hepimiz birer birer A Milli Takım formasını terletmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Final karşılaşmasında Barcelona'yı rakip olarak istediklerinin de altını çizen orta saha oyuncusu, "İki bordo mavi kapışıp tüm dünyaya hangi bordo mavinin daha büyük olduğunu göstereceğiz inşallah." dedi.

Takımının ilk golünü kaydeden Yiğit Kemal Turan ise kendilerini desteklemek için maça gelen taraftarlara teşekkür etti.

Maçı kendi sahalarında oynamış gibi hissettiklerini aktaran Yiğit Kemal, "Gerçekten Akyazı'da oynuyormuş gibiydik. Gerçekten onun gazıyla bu maçı kazandık diyebilirim. İlk golü ben attım, son golü de Boran'ın süslemesi çok güzel oldu diyebilirim. Maçla ilgili Boran'la dün konuşmuştuk birer tane atsak, biz kazansak diye. Gerçekten de düşündüğümüz gibi oldu, maçtan önce imgelemiştik." şeklinde konuştu.

Yiğit Kemal: "Cumhurbaşkanımız aradı bizi çok mutlu, memnun olduk"

Türkiye'nin yanlarında olduklarını hissettiklerini aktaran hücum oyuncusu Yiğit Kemal, "Cumhurbaşkanımız aradı bizi çok mutlu, memnun olduk. Çok güzel konuştu bizle, tebrik etti. Yanımızda olduğunu hissettirdi bize, Montella hocamız da aynı şekilde, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, bütün Türkiye'nin yanımızda olduğunu bir kez daha hissettik." şeklinde görüş belirtti.

Kendisinin de finalde Barcelona'yı istediğini vurgulayan Yiğit Kemal, "İki bordo mavili takım ama bizim için en büyük her zaman Trabzonspor. Onlara da bunu göstermek istiyoruz finalde, o yüzden Barcelona diyorum." yorumunu yaptı.

Oğuzhan Yılmaz: "Taraftarlarımıza o kupayı getireceğiz"

Bordo-mavili takımın defans oyuncusu Oğuzhan Yılmaz da taraftarlarla beraber galibiyet mutluluğu yaşadıklarını, maçın heyecanını üstlerinde hissettiklerini söyledi.

Sahaya adım attıktan sonra heyecanının dindiğine değinen Oğuzhan, "İlk düdükten sonra o heyecanı ister istemez üstünüzden atmaya başlıyorsunuz ve kendi oyununuzu oynamaya başlıyorsunuz. Bunu kime sorarsanız aynı şeyi söyler bence." dedi.

Oğuzhan Yılmaz, finalde kupayı kazanmak istediklerinin altını çizerek, "İki bordo mavili takımın final oynaması tüm dünya için ve şehrimiz için çok büyük bir olay olur ama onun aksine AZ Alkmaar da gelirse biz hiçbir şekilde Barcelona'dan da onları ayırmayacağız gibi o kupayı almak için o sahaya çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarlarımıza inşallah o kupayı getireceğiz." diye konuştu.

Onuralp Çakıroğlu ise rakiplerinin maça daha baskılı başlayacaklarını bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Topla oynayacaklarını, sistemlerini biliyorduk. Biz de ona karşı önlem almak istedik. İlk yarı biraz adaptasyonda sorun yaşadık penaltı olsun, Salzburg'un pozisyonları olsun ama bunu devre arası içeride konuştuk ve ikinci yarıya herkesin gördüğü gibi daha baskılı ve daha istekli bir Trabzonspor olarak başladık. Sonucunda da taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazandık. Çok mutluyuz inşallah sonu kupa olur."