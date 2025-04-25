UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Salzburg maçının ardından

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız yine. Umarım ki başarılı oluruz. Finali kazanırız ülkemize böyle bir mutluluğu, başarıyı getiririz." dedi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Saka, çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Saka, finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza, taraftarlarımıza, şehrimize, ülkemize armağan ediyoruz. Onlarla birlikte kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Her maçı kendi özelinde değerlendirdiklerini aktaran Saka, şöyle devam etti:

"Aslında bugün oyun biraz Salzburg'un yüksek baskı gücünden dolayı bizi direkt oyuna yöneltti. Direkt oyundan sonra ikinci topları alarak hücuma çıkmayı planlamıştık. Zaman zaman bunları yaptık, zaman zaman kırılmalarımız oldu ama golü yedikten sonraki o reaksiyonun, top rakibe geçtikten sonraki reaksiyon bizim için çok önemliydi. Böyle bir reaksiyondan sonra bu golün gelmesi, bizi galibiyete taşıması ayrıca mutlu etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik telefonu aldıklarını ifade eden Saka, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi arayıp tebrik ettiği için bu duyguyu bizimle yaşadığı, paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna, Sayın Montella hocamız bizi burada yalnız bırakmadılar. Inter maçından sonra bizi arayıp geleceklerini söylemişti. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız burada da bizi yalnız bırakmadılar onlarla birlikte çok güçlü olduğumuzu söylemiştik. O güç, o destek bizim yanımızda olduğu sürece biz elimizden geleni yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Saka, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın altyapıya gösterdiği öneme değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak da şunu söylemek istiyorum az önce de bahsetmiştim Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın akademiye bakış açısı, vizyonu, akademideki tırnak içinde söylüyorum torpil yada iltiması kaldırmaya yönelik çabaları, bu tarz vizyonu, akademideki bu başarıyı sağladığını düşünüyorum. Kendisi ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek verdi bizi hiç yalnız bırakmadı."

Bütün Türkiye'nin desteklerini yanlarında hissettiklerine değinen Eyüp Saka, "Final maçı için kalbi bizimle atan herkesin, attığını biliyorum, bütün ülkenin bize destek olacağını da biliyorum. Onların desteğini yanımızda, gücünü arkamızda hissedeceğiz. Onların gücüyle birlikte sahaya çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız yine. Umarım ki başarılı oluruz, finali kazanırız ülkemize böyle bir mutluluğu, başarıyı getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal kırıklığına neden olan bir sonuç"

Salzburg teknik direktörü Daniel Beichler ise 90 dakika süresince rakiplerinden daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "2 şutta 2 gol yedik. Hayal kırıklığına neden olan bir sonuç. Gelecek adına konuşmanın mantığı yok, şu anda maç sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Final karşılaşmasında Trabzonspor'a başarılarını ileten Beichler, "Diğer kulüpleri ve güçlerini tam olarak bilmiyorum. Türk futbolu adına büyük bir galibiyet ve büyük bir adım. Finalde Trabzonspor'a en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.