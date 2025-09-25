Haberler

UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA'nın, Gazze'ye yaptığı saldırıların ardından UEFA Yönetim kurulu üyelerinin oylama yaptığı ve üyelerin büyük çoğunluğunun cezayı desteklediği belirtildi. UEFA, İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma futbolda tepkiler büyürken İsrail'in turnuvalardan men konusu UEFA'nın bir numaralı gündemi oldu.

UEFA'DAN İSRAİL'E MEN HAZIRLIĞI

The Times'ta yer alan habere göre; BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı belirtildi.

OYLAMADA CEZA DESTEKLENDİ

Haberde, UEFA'nın İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklayacağı, UEFA Yönetim kurulu üyelerinin oylama yaptığı ve yapılan oylama sonucunda büyük çoğunluğunun cezayı desteklediği dile getirildi.

TRUMP'TAN CEZAYA MÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Beyaz Saray'daki zirveye dakikalar kaldı! Masada 6 kritik konu başlığı var

Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadi:

Bütün organizasyonlardan men edilmelidir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin_duman:

çok geç kaldınız uefa bunu ıkı sene önce yapacaktınız İsrail takımları uefada ve mıllı takımlarda tıpkı bir Rusya gıbı yapacaktınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

spor ayrı bir şey savaş ayrı ben Rusya nın da menedilmesi saçmalık milletin zevkini elinden alamazsınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.