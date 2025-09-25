UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma futbolda tepkiler büyürken İsrail'in turnuvalardan men konusu UEFA'nın bir numaralı gündemi oldu.

UEFA'DAN İSRAİL'E MEN HAZIRLIĞI

The Times'ta yer alan habere göre; BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı belirtildi.

OYLAMADA CEZA DESTEKLENDİ

Haberde, UEFA'nın İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklayacağı, UEFA Yönetim kurulu üyelerinin oylama yaptığı ve yapılan oylama sonucunda büyük çoğunluğunun cezayı desteklediği dile getirildi.

TRUMP'TAN CEZAYA MÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği belirtildi.