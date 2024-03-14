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UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi ve Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden izledi.

UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Bir dizi görüşmeler ve incelemeler için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Koç ile Ceferin daha sonra stadyuma geçerek Fenerbahçe - Union SG mücadelesini izlemek için protokol tribününde ki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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