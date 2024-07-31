UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için Ruzomberok Trabzon'a geldi
Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a gelerek maçın hazırlıklarını tamamlamak üzere harekete geçti.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.
Papara Park'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Ruzomberok takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.