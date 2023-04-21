UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Rovanş karşılaşmalarının ardından AZ Alkmaar, Fiorentina, West Ham United ve Basel yarı finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.

Günün dikkat çeken karşılaşmasında İtalya ekibi Fiorentina, evinde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Lech Poznan 3-2 kazandı. Lech Poznan'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Afonso Sousa, 65'inci dakikada penaltıdan Kristoffer Velde ve 69'uncu dakikada Artur Sobiech kaydederken, Fiorentina'nın golleri ise 78'inci dakikada Riccardo Sottil ve 90'ıncı dakikada Gaetano Castrovilli'den geldi. Bu sonucun ardından ilk maçı 4-1 kazanmayı başaran İtalyan ekibi, bu avantajla birlikte tur atlayan takım oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Fiorentina-Basel, West Ham-AZ Alkmaar eşleşmeleri oluştu. Avrupa Konferans Ligi yarı final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.