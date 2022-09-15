UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Fiorentina: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 27. dakikada Ikone'nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı. 30. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Stat: Fatih Terim Hakemler: Cuadra Fernandez xx, Guadalupe Porras Ayuso xx, Jose Antonio Garrido xx Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Youssouf xx, Ahmed Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Mounir xx, Aleksic xx, Okaka xx Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Mesut Özil, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Fiorentina: Gollini xx, Venuti xx, Amrabat xx, Igor xx, Terzic xx, Bonaventura xx, Mandragora xx, Maleh xx, Ikone xx, Sopanara xx, Cabral xx Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Krastev, Duncan, Favasuli, Bianco, Barak, Jovic, Kouame Teknik Direktör: Vincenzo Italiano Sarı kart: Ikone (Fiorentina) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Serdar Gürler Başakşehir Spor Güncel Haberler

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