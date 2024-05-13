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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Portekizli hakem yönetecek

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Olympiacos ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Olympiacos ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Yunan ekibi Olympiacos ile İtalyan Fiorentina 29 Mayıs Çarşamba günü AEK Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins, AVAR'da Christian Dingert görev alacak.

39 yaşındaki Dias, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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