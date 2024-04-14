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Udinese-Roma Maçı Evan N'Dicka'nın Sağlık Sorunu Nedeniyle Tatil Edildi

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İtalya Serie A'nın 32. haftasında bugün oynanan Udinese- Roma maçı konuk takım oyuncusu Evan N'Dicka'nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tatil edildi.

Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Udinese, Roma'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 23. dakikada Roberto Pereyra'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 64. dakikada Lukaku'nun golüyle Roma eşitliği yakaladı. 72. dakikada ise korkutan bir an yaşandı. Romalı Evan N'Dicka, 72. dakikada kalbini tutarak kendini yere bıraktı. Bunun üzerine oyun durdu. İlk müdahalesi sahada yapılan 24 yaşındaki oyuncu sedye ile dışarı çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yaşanan bu olay sonrası hakem Luca Pairetto maçı tatil etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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