U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da Hazırlık Turnuvasına Başladı

U19 Milli Takımı, 8-14 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının çalışmalarına Opatija şehrinde başladı. İstanbul'da toplanıp Hırvatistan'a geçen Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında Danimarka, İsveç ve Polonya ile karşılaşacak.

U19 Milliler, turnuvadaki ilk maçını yarın Danimarka ile oynayacak. Daha sonra 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak olan Milli Takım, son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile yapacak. 2025-26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası 1. Tur maçları Kasım ayında oynanacak.

U19 Milliler, 12-18 Kasım tarihleri arasında 2025-26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası 1. Tur maçlarında Yunanistan, Belarus ve Lihtenştayn ile karşılaşacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 1. Tur maçları öncesi Hırvatistan'da oynanacak karşılaşmalar son hazırlık dönemi olacak.

U19 Milli Takımının hazırlık turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Burak Alp Çakmak (Hertha Berlin), Ege Albayrak (Kasımpaşa), Deniz Eren Dönmezer (Kayserispor)

Defans: Hüseyin Maldar (Pendikspor Futbol ), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Ottman Katirag (Olympique Lyon), Arda Öztürk (Trabzonspor), Kayra Cihan (Kayserispor)

Orta Saha: Enes Cinemre (Bandırmaspor), Battal Ömer Duldar (Twente / Heracles Academie), Kian Leon Tümüklü (Hertha Berlin), Robert Atsup (Kasımpaşa), Bora Yağız Aydın (Kütahya Futbol Spor Kulübü), Haktan Şener (Olympique Lyon)

Forvet: Devrim Şahin (Beşiktaş), Berat Luş (Esenler Erokspor), Ertuğrul Sandıkcı (İstanbulspor), Metin Şen (Karlsruher), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Berkay Aslan (Başakşehir)

Teknik Direktör: Uğur İnceman - İSTANBUL