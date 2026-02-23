Haberler

U17 Erkekler Yol Bisikleti Milli Takımı, Alanya'da hazırlanacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılı faaliyet programında yer alan U17 Erkekler Yol Bisikleti Milli Takımı'nın hazırlık kampını 19 Şubat-4 Mart 2026 tarihleri arasında Alanya, Antalya'da gerçekleştirecek. Kamp, sporcuların performans seviyelerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U17 Erkekler Yol Bisikleti Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 19 Şubat-4 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.

Sezon hazırlıkları kapsamında planlanan kamp ile sporcuların mevcut fiziksel durumlarının değerlendirilmesi, performans seviyelerinin artırılması ve 2026 sezonunda katılım sağlanacak ulusal ve uluslararası organizasyonlara yönelik hazırlıkların yapılması amaçlanıyor. Kamp süresince uygulanacak antrenman programları ve performans testleri, teknik ekip koordinasyonunda ve alanında uzman görevliler eşliğinde yürütülecek. Hazırlık kampına; U17 Erkekler Milli Takım Antrenörü Behçet Usta, Yardımcı Antrenör Burak Boz, Mekanisyen Kadir Gök, Masör Şafak Payas, performans testlerini gerçekleştirmek üzere uzmanlar Fatih Koçak, Ömer Cumhur Boyraz ve Duran Akbaş ile birlikte 15 sporcu olmak üzere toplam 22 kişi iştirak edecek.

Kampa katılacak sporcular şu şekilde:

Vedat Emre Söker

Mehmet Bekir Çetintaş

Yunus Emre Kiraz

Özkan Bora

Mehmet Zahit Sanin

Mert Eryılmaz

Fahrettin Yücetaş

Bahri Erdem Karataş

Ekrem Tunç

Muhammed Enes Engel

Muhammet Mustafa Makine

Recep Eşdoğan

Eymen Dinler

Abdullah Ege Er

Batuhan Güldüren - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
