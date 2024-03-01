U15 Milli Futbol Takımı Macaristan ile özel maçlara hazırlanıyor

U15 Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Manisa'da oynayacağı özel maçların hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesislerinde ve Mümin Özkasap Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.

U15 Milli Takımı, Macaristan ile Manisa'da oynayacağı özel maçların hazırlıklarına başladı. Milliler, antrenmanlarını Halil Onultmak Spor Tesisleri ve Mümin Özkasap Stadında tüm hızıyla sürdürüyor.

U15 Milli Takımı Macaristan ile ilk maçını 5 Mart Salı günü saat 13.00'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 7 Mart Perşembe günü Macaristan ile tekrar Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - MANİSA