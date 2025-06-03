Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, Floor Curling Türkiye İkincisi Oldu

Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkek Takımı Türkiye ikincisi oldu. Kızlar ise çeyrek final oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye finallerine bölge elemelerinden geçerek gelen 29 ilden 45 okul katıldı. Erzurum'u Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetiminde yıldız erkeklerde ve yıldız kızlarda Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu temsil etti.

Yıldız erkek takımı Türkiye ikincisi

Kıyasıya geçen mücadeleler sonunda Abdulkadir Moroğlu, Hamza Ürüşan ve Ebubekir Ürüşan'dan oluşan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız erkek takımı, önce gruptan birinci çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Karaman Göktepe YİBO'ya karşı kazanan Erzurum Temsilcisi yarı finalde de Denizli Müşerref Yılmaz İHO'yu eleyerek finale yükseldi. Finalde Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokuluna yenilen Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Türkiye İkincisi oldu.

Kızlar çeyrek final oynadı

Süreyya Kira, Zeynep Özden ve Rabia Dağ'dan oluşan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız kız takımı çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstererek Türkiye'nin ilk sekiz takımı arasında yer aldı.

Yarışmalarda okul müdürü Yakup Öztürk, Müdür Yardımcısı Abdulsamet Saç ve İngilizce öğretmeni Nurullah Aktürk takımlarını destekleriyle yalnız bırakmadılar. Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca, "Darttan sonra floor curlingte de başarılı olma gururunu yaşadık. Bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Okul Müdürümüz Yakup Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM