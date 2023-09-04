Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası'nın açılışı yapıldı.

Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlen turnuvaya federasyon yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı. Dikkat ve sabra dayalı bir spor dalı olan satranç turnuvasının açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. 16 ülkeden 60'ın üzerinde uluslararası sporcu olmak üzere toplam 470 sporcu kıyasıya yarıştı. Satranç sporunun gelişimi için her yaş grubuna yönelik düzenlenen uluslararası turnuva, 3-9 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek turnuvanın sonunda başarılı olan sporculara kupa, madalya ve ödülleri takdim edilecek.

Abdullah Özdemir "3-9 Eylül tarihlerinde Uluslararası Satranç Turnuvası'nda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve Türkiye Satranç Federasyonu'muza çok teşekkür ediyoruz. 16 ülkeden 60'ın üzerine uluslararası sporcu ile toplamda 470'in üzerinde satranç sporu yapan genç kardeşimizin yarışacağı bir etkinlik olacak. Finalde büyük ödüllerimiz var. Bağcılar belediyesi olarak 200 bine yakın gencin yaşadığı bir ilçe olarak böyle organizasyonları önemsiyoruz. Gençlerin ve çocukların belediye başkanıyız mottosunu her zaman dile getiriyoruz. Gençlerimizi hem hayatın içerisinde tutacak hem de onların gelecekle ilgili gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir mutluluk. İlçemizden de bir çok yeni sporcumuzun da bu spora kazandırılmasını arzu ediyoruz. Buradan çıkacak değerlerimizin ilerleyen süreçte uluslararası alanda da temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. 9-10 Eylül'de 3x3 FİBA'nın da takribine giren Bağcılar Meydan'da sokak basketbolu etkinliğimiz söz konusu. Hayata bağlılık anlamında gençlerimizin özgüvenini de artırmak için onları bun etkinliklerimizde sosyal ortamda tutmaya gayret ediyoruz. Sonraki süreçte sürdürülebilir bir şekilde satranç sporunun yaygınlaşıp lider bir ilçe olmasını arzu ediyoruz. Satrancın zihinsel anlamda gelişim sürecine çok büyük katkısının olduğunu da biliyoruz. Hem akademik boyutuyla da ülkemiz ve ilçemiz adına önemli bir adımı atmış olduğumuza inanıyoruz" dedi.

11 yaşındaki rakibiyle satranç oynayan 74 yaşındaki Tahir Odabaşı,"O Küçük bir çocuk değil aslında. Bunların hepsi küçük dev adam. Erken yaşta satranca başlamanın avantajlarına sahip. Onun yerinde olmayı çok isterdim. Rakibimi biraz zor alt ederim. Onun alt etmesi daha kolay. Yaşla ilgili bir olay değil çünkü. 74 yaşındayım. Rakibim 11 yaşında. Daha önce bir çok turnuvada da yer aldım. Sonuç ne olursa olsun. Zihinsel spor olarak gördüğümüz için katılıyoruz" şeklinde konuştu.

8 yaşından beri satranç oynayan Ahmet Oğuzhan Üstetik "Kendimi heyecanlı hissediyorum. Güçlü bir turnuva. İnşallah iyi bir sonuç elde edeceğim. Rakiplerim güçlü. Rakibim benden yaşça büyük. Zor olacak ama turnuva sonunda yenebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri satranç oynadığını anlatan Hüsniye Uğur "Çocukluğumdan beri satranç oynuyordum ama turnuvalara ilk defa katılıyorum. Bu havayı solumak istediğim için başvurdum. Herkese başarılar diliyorum. Rakibimi merak ediyorum. Burası çok güzel. Rahat huzurlu bir ortam. Çok hoşuma gitti. Geldiğime pişman olmadım" dedi. - İSTANBUL