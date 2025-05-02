Türkiye Voleybolu Gurur Duyuyor: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İçin Hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da yarın ve 4 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne güzel bir ev sahipliği yaptıklarını ve Türk voleybolunun geldiği noktayla gurur duyduğunu söyledi.

TVF Başkanı Üstündağ, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Federasyon olarak iyi bir ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, "Kupa şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Federasyon olarak mükemmel bir ev sahipliği yapıyoruz. Takımlarımıza güvendiğimiz için, voleybolun güzelliklerini bu ülkede yaşatmak için bu organizasyonları yapıyoruz. En mükemmelini ve en güzelini yapan bir ülkeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit'in şanssız bir şekilde elendiğini hatırlatan Üstündağ, "Organizasyonda bir Türk takımı ile temsil ediliyoruz. Üç Türk takımı, bir İtalyan takımı da olabilirdi. Çeyrek finalde şanssız bir eşleşme oldu. Hatırlarsınız VakıfBank ile Fenerbahçe eşleşti. Türk voleyboluna bakmak lazım. Nereden başladık, nereye geldik. Nerede sürdürülebilir bir şekilde devam ediyoruz. Bu mükemmel organizasyonu ülkemizde yapmaktan çok mutlu ve gururluyum. Ülkem ve sporseverler adına, sporu çok seven Sayın Cumhurbaşkanımızın, spor bakanımızın ve ekibinin verdiği desteklerden dolayı mutluyum. Kulüpler ve federasyonun ilişkilerinde ne kadar mükemmel bir iş birliği içinde olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Umut ediyorum ki ipi göğüsleyen, kupayı kazanan VakıfBank Kulübümüz olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk voleybolunun geldiği nokta ile gurur duyduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada ve Avrupa'da çok önemli yerde olmak isteyen varsa Türkiye'nin suyunu içsin. Türkiye'de milli takımlarda veya kulüplerde görev alsın. Son olimpiyat şampiyonu olan takımın (İtalya) en iyi pasörü olan Orro'nun Türkiye'de gelecek sezon oynayacak olması. Guidetti'nin uzun yıllardır kulüpte veya milli takımda görev yapmış olması. Santarelli'nin milli takımda görev yapması. Bugün toplantıda bir antrenör ve bir oyuncunun dışında herkesin yolu Türkiye'den geçti. Gün olur ki onlar da ülkemizin suyunu içerler, faydalı işler yaparlar. Ben bununla gurur duyuyorum."

İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda tüm sporseverlere güzellikler yaşamayı dilediğini aktaran Üstündağ, "Bu istikrarı yakalamak kime nasip olmuş? Bugün yapıyorsan yarın daha iyisini yaparız. Bir değil, birkaç takımla katılırız. Erkekler CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart aldı. Erkek ve kadın voleybolunun nereye geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.