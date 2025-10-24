Haberler

Türkiye, UNESCO Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi Yönetim Kuruluna Yeniden Seçildi

Türkiye, UNESCO Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi kapsamında Fransa'da yapılan 10. Taraflar Konferansı'nda Yönetim Kuruluna tekrar seçildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, iki yıl boyunca raportörlük görevini üstlenecek. Bu seçim, Türkiye'nin sporda adil rekabet ve dopingle mücadeledeki kararlı duruşunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Türkiye, UNESCO Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi kapsamında Fransa'da düzenlenen 10. Taraflar Konferansı'nda Yönetim Kuruluna yeniden seçildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, iki yıl boyunca Yönetim Kurulunda Raportörlük görevini yürütecek. UNESCO Genel Merkezinde yapılan konferansa; sözleşmeye taraf devletler ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı. Türkiye'yi temsilen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gençlik ve Spor Uzmanı Yasemin Gödek konferansta yer aldı.

Konferans kapsamında, 2026-2027 dönemi boyunca görev yapacak olan başkan, raportör ve dört başkan yardımcısından oluşan COP10 Bürosu (Yönetim Kurulu) seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimde COP10 Bürosuna; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Grup I (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) ülkelerini temsilen seçildi.

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, önümüzdeki iki yıllık süreçte UNESCO çatısı altında dopingle mücadeleye ilişkin küresel politika ve uygulamaların yönlendirildiği Yönetim Kurulunda Raportörlük görevini yürütecek.

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Türkiye'nin yeniden seçilmesinin; sporda adil rekabetin tesisi, dopingle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve temiz spor kültürünün küresel ölçekte yaygınlaştırılması yönündeki kararlı duruşun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Ayrıca Koçoğlu, Türkiye'nin dopingle mücadele alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve temiz spor vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye, COP9 döneminde Sözleşmenin hukuki yapısının güçlendirilmesi ve taraflar konferansı bürosunun çalışma usul ve esaslarının güncellenmesi süreçlerinde Sekretarya ile yakın iş birliği içinde önemli roller üstlendi. Türkiye ayrıca, dopingle mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etti.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, UNESCO ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kurumlar arası diyalog kanallarının açık tutulması, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir küresel dopingle mücadele ekosisteminin oluşturulması yönünde aktif katkı sundu. Türkiye, 2025 yılında Antalya'da COP9 Bürosu'nun dördüncü resmi toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yapılan toplantıda, sözleşmenin reformuna ilişkin süreçler, uygulamada şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirme, uyum mekanizmalarını geliştirme ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlama konularında somut öneriler geliştirildi. - ANKARA

