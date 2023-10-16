Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Letonya maçı için hazır
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya maçının son antrenmanını gerçekleştirdi ve 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri dördüncü maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya maçının son antrenmanını gerçekleştirdi.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri dördüncü maçında yarın deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, bugün karşılaşmanın oynanacağı Zamgales Olympic Centre'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümit Milliler, yarın saat 15.00'te Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor