Türkiye U23 Boks Milli Takımları Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda toplam 9 madalya kazanarak takım halinde 1'inciliğe ulaştı. 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tarihi bir başarıya imza attılar.

TÜRKİYE U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamlayarak takım halinde 1'inciliğe ulaştı.

U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli boksörler, 23-29 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda toplam 9 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonanın final gününde 5 farklı kategoride altın madalya mücadelesi veren ay-yıldızlı sporculardan kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ve kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve kadınlar +80 kiloda Hikmetgül Türkmen ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada kadınlar 70 kiloda Dilara Sak, kadınlar 51 kiloda Gamze Soğuksu, kadınlar 60 kiloda Berfin Polat ve erkekler 85 kiloda Bedirhan Kalkan bronz madalya kazandı.

FEDERASYON BAŞKANI HEKİMOĞLU: AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU TESADÜF DEĞİL

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuları Budapeşte'de yalnız bırakmadı. Hekimoğlu, organizasyon sonunda elde edilen tarihi başarıyı sporcularla birlikte 'erik dalı' oyun havası oynayarak kutladı. Şampiyona sonrası değerlendirmelerde bulunan Hekimoğlu, takım halinde elde edilen Avrupa şampiyonluğunun tesadüf olmadığını belirterek, "Bu başarı, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli emeğin bir sonucudur. Milli sporcuların sergilediği mücadeleden gurur duyuyoruz. Sporcularımız ringde sadece rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ederek göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koydu. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve ailelerini kutluyorum. Genç sporcularımız Türk boksunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha gösterdi. Uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkanlarımızı sağlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara taşıyarak Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
