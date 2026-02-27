Türkiye Tenis Federasyonu, İspanya Kraliyet Tenis Federasyonu ile iş birliği anlaşması yaptı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile İspanya Kraliyet Tenis Federasyonu (RFET) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TTF'nin İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile RFET Başkanı Miguel Diaz Roman katıldı.

2028 yılının kasım ayına kadar devam edecek anlaşma kapsamında tekerlekli sandalye tenisinde sporcu gelişimi, tekerlekli sandalye tenisinde program ve antrenör gelişimi, ortak antrenman kampları ve eğitim değişim programları, genel antrenör ve sporcu değişim programları, özel davetiye (Wild card) değişim programları, spor turizmi ve yüksek performans kampları ile kulüp ve akademiler arasında doğrudan iş birlikleri alanlarında somut projeler yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantıda açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya'nın dünya tenisinin en güçlü ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.

İmzalanan mutabakatın yalnızca sporcu ve antrenör değişimini değil, aynı zamanda yüksek performans yapılanmalarının, kulüp temelli gelişim modellerinin ve tekerlekli sandalye tenisindeki profesyonel sistemlerin karşılıklı paylaşımını kapsadığını dile getiren Müderrisgil, "Türkiye olarak son yıllarda tesis altyapımızı ve organizasyon kapasitemizi önemli ölçüde geliştirdik. Bu altyapımızı, uluslararası bilgi birikimiyle güçlendirerek sürdürülebilir bir yüksek performans modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle genç sporcularımızın İspanya'daki üst düzey rekabet ortamıyla tanışması ve antrenörlerimizin farklı metodolojilerle çalışma imkanı bulması, Türk tenisinin geleceği açısından son derece değerlidir. Bu anlaşmanın iki ülke tenis camiası için uzun vadeli, somut ve sonuç odaklı projelere dönüşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Anlaşma kapsamında özel davetiye programıyla her iki ülke sporcularının İspanya ve Türkiye'deki organizasyonlara katılacağını belirten Şafak Müderrisgil, bu durumun oyuncu gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez'le ilgili de konuşan Müderrisgil, "Zeynep çok iyi gidiyor. Meksika'daki güvenlik konusunda devlet başkanı açıklama yaptı, asayişin sağlandığını belirtti. Zaten Merida farklı bir bölgede, turnuva etkilenmedi. Orada kendisini evinde gibi hissediyor. Orada şampiyonluk yaşadığı için çok rahat. Çeyrek finaldeki rakibi bir İspanyol. Zeynep 81. sırada, Christina da 63. sırada yer alıyor. Yarın sabaha karşı oynanacak bir sonraki maçı. Bu protokol imzalanırken çok hoş bir tesadüf oldu." ifadelerini kullandı.

Roman: "Eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz"

RFET Başkanı Miguel Diaz Roman de Türkiye Tenis Federasyonuyla aktif iş birliği içinde olmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

İspanya'nın tenis ve tekerlekli sandalye tenisi alanında güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Roman, "Sahip olduğumuz deneyimin, kardeş bir ülke olan Türkiye'de sporun gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. İspanyol tenisinin temeli kulüplerimizde, antrenörlerimizde ve düzenlediğimiz çok sayıdaki turnuvada yatmaktadır. Özellikle tekerlekli sandalye tenisinde antrenörlük yapısını önemli ölçüde profesyonelleştirdik ve bugün dünya sıralamasının en üst seviyesinde yer alan sporculara sahibiz." dedi.

Türkiye'nin gelişmiş tesislere sahip olduğunu anlatan Roman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin elverişli iklimi ve büyüyen spor yapısı bu modelin uygulanması için büyük bir fırsat sunmaktadır. Deneyimimizi paylaşırken aynı zamanda farklı eğitim modellerinden öğrenme fırsatı bulacağımız için de memnuniyet duyuyoruz. Bunun, hem Türkiye hem de İspanya için tenis aracılığıyla birlikte büyümek adına eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz ve bu girişime tam bağlılıkla destek veriyoruz."

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.