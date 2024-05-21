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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik'te Başlıyor

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayağı, İznik'te düzenlenecek. Yarışlar farklı sınıflarda gerçekleştirilecek ve sporcular final yarışında engelleri aşmaya çalışacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, hafta sonu Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın startı, 25 Mayıs Cumartesi günü İznik'te Milli İrade Meydanı'ndan verilecek.

Elbeyli Er Meydanı'nda yapılacak yarışlar, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında gerçekleştirilecek.

Sporcular, ekstrem parkurda 26 Mayıs Pazar günü final yarışında hem engelleri hem de rakiplerini geçmeye çalışacak.

Kaynak: AA / Spor

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