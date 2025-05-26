Türkiye Sualtı Sporları Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 17 Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 altın, 5'er gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre milli takım, 17 madalya kazanan Polonya'nın ardından ikinci olurken, İtalya 11 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporculardan Ege Kerem Yamanoğlu, genç erkekler kategorisinde 2x50 metre hız disiplininde 37.58 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Nida Murathan Bulut, dinamik apnea (DYN) ve dinamik apnea paletsiz (DNF) kategorilerinde 2 altın madalyanın yanı sıra 2 bronz madalya kazanırken, genç kadınlarda Ece Akgün, statik apnea (STA) disiplininde dünya şampiyonluğuna ulaştı, ayrıca birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonayı Ediz Duman 2 gümüş, Görkem İpek Özay birer gümüş ve bronz, Timur Alp Kuru 1 gümüş, Polat Kaan Perçiner ise 1 bronz madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Serbest Dalış Gençler ve Büyükler Milli Takımımız gerçekten muhteşem başarılar kazandı. CMAS ve 39 ülkeden katılan yüzlerce sporcu arasından bir dünya rekoru ve 4 dünya şampiyonluğu olmak üzere 14 madalya kazanan sporcu ve antrenörlerimizi tüm kalbimle kutluyorum. Ülkemize, sualtı topluluğu ailemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattılar, bayrağımızı yurt dışında madalya kürsülerinde dalgalandırdılar. Öte yandan bu branşımızda dünyanın iddialı ülkelerinden olan İtalya'dan ilk kez daha fazla madalya kazandık. Bu başarı ayrı bir gurur kaynağımız oldu. Bu başarının mimarları olan milli sporcularımıza ve antrenörlerine, bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.