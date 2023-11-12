Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları yapıldı. Yarışlarda birçok kategoride şampiyonlar belirlendi ve ödüller takdim edildi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, su sporlarının Hasankeyf'te merkezi konumuna geleceğini belirtti.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ve Motosurf Şampiyonası Hasankeyf'te Gerçekleşti

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleşti.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonalarda yarışlar OPEN, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapıldı.

Sporcular, Hasankeyf Limanında özel olarak oluşturulan flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek iki etaptan oluşan yarışlara çıktı.

Yarışlar sonunda Kaan Şanver, Derin Sağun, Furkan Yılmaz, Kahraman Aktaş, Mine Demirbaşa ve Demir Ata sınıflarında şampiyon olurken, Sancaktepe Motosiklet Kulübü de 2023 yılının kulüpler sıralamasında birinciliği elde etti.

Ödül töreninde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Türkiye Su Jeti ve Flyboard ile Motosurf şampiyonalarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Bundan sonra Türkiye'de su sporlarının bütün yarışmaları Hasankeyf'te yapılacak. Dolayısıyla ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsiminde Hasankeyf ilçemizi Türkiye'de su sporlarının merkezi konumuna getirme imkanına kavuşacağız." diyen Canalp, organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Programa, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanları Ogün Baysan ve Mahmut Nedim Akülke, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk de katıldı.