Türkiye-Sırbistan maçının ardından

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, son 3 dakikada skorda dengeyi sağladıktan sonra hakemlerin verdikleri kararlarla karşılaşmanın sonucuna etki ettiğini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya kötü başladıklarını belirten deneyimli başantrenör, "Jokic'i bir türlü durduramadık. Bu, bizi moral olarak aşağıya itti. Bir türlü pozisyon yaratamadık. İkinci yarıda ise Sertaç ve Alperen'i, savunmamızı sertleştirmek için beraber kullandık. Micic'e baskı yaparak oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Sert ve hızlı hücumlarla maça ortak olduk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya çok iyi başladıklarına ve son periyotta maçı kazanacak duruma geldiklerine vurgu yapan Ataman, şunları kaydetti:

"Son 3 dakika hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum. Bu, Türk Milli Takımı'na karşı büyük bir saygısızlık. Umarım FIBA Merkez Hakem Kurulu, son periyodu iyice inceler. Bizim kenara çalınan saçma sapan teknik fauller oldu. Zor bir maçtı. Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden. İkinci yarıda iyi mücadele ettik. Bunu Avrupa Şampiyonası'na taşırsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Hakemlerin bu denli Türk Milli Takımı'na karşı saygısızca yönetmeleri... Topu bize potaya attırmadılar. Kucaklayarak savunma yapan Sırbistan takımı var. Hiçbirini çalmadılar. Cedi'ye çalınan hücum faullerle maçın kaderini belirlediler."

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını aktararak, "Seyircinin desteğiyle ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attık ancak bunu sonlandıramadık. Bu maçı unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz üzerinde daha fazla çalışmalıyız." diye görüş belirtti.