Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. haftanın açılış gününde 6 maç oynandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında 6 maç yapıldı.

Ligde 3. haftanın açılış gününde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle.

Cedi Osman Basketbol- Gaziantep Basketbol: 62-84

Göztepe Isonem-TED Ankara Kolejliler: 85-64

Yalova Haremspor-iLab Basketbol: 82-81

Büyükçekmece Basketbol-MKE Ankaragücü: 89-77

Mersinspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 87-82

Keçiören Belediyesi Bağlum-Darüşşafaka: 83-91

Kaynak: AA