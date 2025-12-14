Short Track Milli Takımı, bayrak takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

Türkiye Short Track (sürat pateni) Milli Takımı, Hollanda'da yapılacak Short Track Avrupa Şampiyonası'nda bayrak takımıyla madalya için mücadele edecek.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milliler, sezon başında 4 Dünya Kupası müsabakasına katıldı.

Yaklaşık 7 aydır çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, 16-18 Ocak'ta Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenecek Short Track Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya Kupası'nda olimpiyat kotası kazandılar

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, Dünya Kupası yarışlarının ardından Erzurum'a dönüp çalıştıklarını söyledi.

Söz konusu yarışlarda olimpiyat kotası kazandıklarını ifade eden Sultangaliyev, "Oralarda aslında kış olimpiyatları için mücadele ettik ve iki kota kazandık. Bu tarihi bir başarı. Daha önce federasyon olarak sürat pateni branşında tek sporcuyla gitmiştik. İlk defa kısa mesafede iki sporcu ile katılmış olacağız." dedi.

Sultangaliyev, kota müsabakalarında daha büyük beklentilerinin olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, "Hazırlığımızda uzun mesafeler ve bayrakta kota kazanmak vardı. Ancak bazı şanssızlıklar, hakemlerin kararları gibi şeyler oldu. Bazı sporcularımız diskalifiye oldu. Bu, sürat pateni ve her şey olabilir. Biz son tura kadar mücadele ediyoruz ama bu mücadele içinde iki kota kazanmak çok büyük bir başarı." diye konuştu.

Milli sporcu Furkan Akar'ın başarısından da bahseden Sultangaliyev, şöyle devam etti:

"Beklentimiz çok büyük çünkü bu mesafede iki sporcumuz ilk 10'a girebilecek bir durumda. Hatta son Dünya Kupası'nda Furkan Akar finalde birinci oldu. Yani toplam sıralamada yaklaşık 80 sporcu içinde altıncı oldu. Bu da büyük bir başarı. Demek ki iyi hazırlık yaptığımız zaman madalyaya yaklaşma durumumuz çok yakın. Dolayısıyla biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kondisyon kazanmak için Antalya'ya gideceğiz. Orada da sporcularımızla kara antrenmanı yapacağız."

" Avrupa Şampiyonası'nda madalya şansımız çok yüksek"

Sultangaliyev, ocak ayında Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir müsabakaya katılacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na bayrak takımıyla katılmak istiyoruz. 4 sporcumuzla inşallah katılacağız. Bayrakta büyük bir şansımız var, dünya kupasına göre Avrupa daha kolay. Ondan dolayı Avrupa Şampiyonası'nda bayrakta madalya şansımız çok yüksek. Sporcularımız şu an hazırlık döneminde ve güzel başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Sporcularımız yoğun çalışıyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu bu sezonda da büyük destek veriyor. Antrenmanlarımız, kamplarımız, sporcularımızın beslenmeleri gibi. Bakanlığımız ve Olimpiyat Komitesi de bize çok destek veriyor. Olimpiyatlar yaklaşınca daha fazla destek vermeye başladılar, bu bizim için çok önemli."

Sporcuların moralini üst seviyede tutmaya çalıştıklarını anlatan Sultangaliyev, "Moralleri ne kadar iyi olursa madalya alma şansımız da yüksek oluyor. Özellikle Türkiye'de sporcuları motive edince daha iyi kaymaya başlıyorlar. Antrenör olarak yıllardır bunu görüyorum. Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na son sürat çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.