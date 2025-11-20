Türkiye-Romanya eşleşmesinde sürpriz tesadüf! Türk futbolcu bize rakip olabilir

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Türkiye, bu karşılaşmayı kazanması halinde finalde Slovakya–Kosova galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

LUCESCU TÜRKİYE'YE KARŞI

Romanya Milli Takımı'nın başında Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim var. Mircea Lucescu. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan 80 yaşındaki Rumen hoca, bu kez Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki rakibi olarak sahneye çıkacak.

ROMANYA'NIN EN TEHLİKELİ YILDIZLARI

Montella'nın öğrencilerinin karşılaşacağı Romanya kadrosunda dikkat çeken birçok isim bulunuyor.

Takımın öne çıkan futbolcuları:

Dennis Man (PSV)

Andrei Ratiu (Vallecano)

Ianis Hagi (Alanyaspor)

Denis Dragu? (Eyüpspor – Trabzonspor'dan kiralık)

Süper Lig'de forma giyen oyuncuların varlığı, eşleşmeye ayrı bir hikaye katıyor.

BİR TÜRK OYUNCU ROMANYA FORMASI GİYEBİLİR

Eşleşmenin belki de en ilginç yanı, Romanya'nın A Milli Takımı'na karşı sahaya çıkabilecek bir Türk futbolcunun bulunma ihtimali. Bükreş doğumlu, Alanyaspor oyuncusu Ümit Akdağ, geçen dönemde Mircea Lucescu tarafından Romanya Milli Takımı'na davet edilmek istenmişti.

Genç savunmacı " Türkiye'den davet bekliyorum" diyerek şimdilik teklifi reddetmişti. Ancak kararını kısa süre içinde değiştirmesi halinde, play-off turunda A Milli Takımımıza karşı Romanya formasıyla sahaya çıkabilir.

ROMANYA KADROSUNDA SÜPER LİG DAMGASI

Romanya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'den birçok futbolcu yer alıyor:

Denis Draguş (Eyüpspor) – Santrafor

Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) – Sol Kanat

Deian Sorescu (Gaziantep FK) – Sağ Kanat

Ianis Hagi (Alanyaspor) – On Numara

Bu isimler, Türkiye ile oynanacak play-off mücadelesine ayrı bir heyecan katıyor.

HEYECAN VEREN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde finalde deplasmanda oynayacak. Lucescu'nun Türkiye'ye karşı sahaya çıkacak olması, Romanya'da forma giyebilecek bir Türk futbolcu ihtimali ve Süper Lig'den çok sayıda oyuncunun Romanya kadrosunda yer alması, eşleşmeyi şimdiden büyük bir merak konusu haline getirdi. Mart ayında oynanacak kritik maç, Dünya Kupası yolunda kader sınavı olacak.