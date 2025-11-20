Haberler

Türkiye-Romanya eşleşmesinde sürpriz tesadüf! Türk futbolcu bize rakip olabilir

Güncelleme:
A Milli Takımımızın, Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya'da bize karşı sahaya çıkabilecek bir Türk futbolcunun bulunma ihtimali var. Bükreş doğumlu, Alanyaspor oyuncusu Ümit Akdağ, daha önce Lucescu tarafından Romanya Milli Takımı'na davet edilmek istenmişti. Genç savunmacı "Türkiye'den davet bekliyorum" diyerek teklifi reddetmişti. Ancak kararını kısa süre içinde değiştirmesi halinde, play-off turunda A Milli Takımımıza karşı Romanya formasıyla sahaya çıkabilir.

  • Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
  • Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nda daha önce görev yaptı.
  • Romanya kadrosunda Süper Lig'den oyuncular yer alıyor ve Alanyaspor oyuncusu Ümit Akdağ, Romanya forması giyme ihtimali bulunuyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Türkiye, bu karşılaşmayı kazanması halinde finalde Slovakya–Kosova galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

LUCESCU TÜRKİYE'YE KARŞI

Romanya Milli Takımı'nın başında Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim var. Mircea Lucescu. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan 80 yaşındaki Rumen hoca, bu kez Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki rakibi olarak sahneye çıkacak.

ROMANYA'NIN EN TEHLİKELİ YILDIZLARI

Montella'nın öğrencilerinin karşılaşacağı Romanya kadrosunda dikkat çeken birçok isim bulunuyor.

Takımın öne çıkan futbolcuları:

  • Dennis Man (PSV)
  • Andrei Ratiu (Vallecano)
  • Ianis Hagi (Alanyaspor)
  • Denis Dragu? (Eyüpspor – Trabzonspor'dan kiralık)
  • Süper Lig'de forma giyen oyuncuların varlığı, eşleşmeye ayrı bir hikaye katıyor.

BİR TÜRK OYUNCU ROMANYA FORMASI GİYEBİLİR

Eşleşmenin belki de en ilginç yanı, Romanya'nın A Milli Takımı'na karşı sahaya çıkabilecek bir Türk futbolcunun bulunma ihtimali. Bükreş doğumlu, Alanyaspor oyuncusu Ümit Akdağ, geçen dönemde Mircea Lucescu tarafından Romanya Milli Takımı'na davet edilmek istenmişti.

Genç savunmacı " Türkiye'den davet bekliyorum" diyerek şimdilik teklifi reddetmişti. Ancak kararını kısa süre içinde değiştirmesi halinde, play-off turunda A Milli Takımımıza karşı Romanya formasıyla sahaya çıkabilir.

ROMANYA KADROSUNDA SÜPER LİG DAMGASI

Romanya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'den birçok futbolcu yer alıyor:

  • Denis Draguş (Eyüpspor) – Santrafor
  • Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) – Sol Kanat
  • Deian Sorescu (Gaziantep FK) – Sağ Kanat
  • Ianis Hagi (Alanyaspor) – On Numara
  • Bu isimler, Türkiye ile oynanacak play-off mücadelesine ayrı bir heyecan katıyor.

HEYECAN VEREN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde finalde deplasmanda oynayacak. Lucescu'nun Türkiye'ye karşı sahaya çıkacak olması, Romanya'da forma giyebilecek bir Türk futbolcu ihtimali ve Süper Lig'den çok sayıda oyuncunun Romanya kadrosunda yer alması, eşleşmeyi şimdiden büyük bir merak konusu haline getirdi. Mart ayında oynanacak kritik maç, Dünya Kupası yolunda kader sınavı olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

böyle oyuncuları neden kaybediyoruz ki anlamiyorum

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Rahat geçeriz no panik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
