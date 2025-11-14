Türkiye, Riyad'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, muaythai branşında 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Riyad'da The Promenade Art Tower'da gerçekleştirilen muaythai müsabakalarında kadınlar 50-55 kiloda ringe çıkan Gülistan Turan, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakibi Zineb Bouhmada'yı yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 55-60 kiloda da Kübra Kocakuş final müsabakasında İranlı rakibi Zahra Akbari'yi, 60-65 kiloda ringe çıkan Bediha Taçyıldız Şahin de yine İranlı Fatemeh Hosseinikahaki'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular.

Milli sporculardan Mehmet Ali Meriç ise final müsabakasında Afganistanlı rakibi Mohammad Yousuf Jahangir'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.