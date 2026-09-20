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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de sona erdi

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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de sona erdi
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Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan "ETİ Odunpazarı Eskişehir Rallisi", "GP Garage My Team"den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın ekibinin zaferiyle sonuçlandı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan "ETİ Odunpazarı Eskişehir Rallisi", "GP Garage My Team"den Uğur Soylu- Mehmet Akif Yalçın ekibinin zaferiyle sonuçlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve sponsor firmaların katkılarıyla organize edilen ralli, 38 ekibin katılımıyla 2 gün boyunca 120 kilometresi özel etap olan 501 kilometrelik parkurda koşuldu.

Şampiyonanın beşinci ayağı olan "ETİ Odunpazarı Eskişehir Rallisi"nde "GP Garage My Team"den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın ekibi birinciliği kazandı.

Zorlu mücadeleyi "BC Vision Egemot Motorsport"tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi ikinci sırada tamamlarken, rallinin genel klasmanında üçüncülüğü "GP Garage My Team"den Eytan Halfon-Gürkal Menderes elde etti.

Rallinin "Remed Assistance özel" ödülünü, "Sınıf 2" ve "avantaj etabı" birinciliğini Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın kazanırken, takımlar birincisi de "GP Garage My Team" oldu.

Rallinin "İki Çeker" ve "Sınıf 4" birincisi Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ekibi olurken, "Sınıf 3"te zafer, "BC Vision Egemot Motorsport"tan Hüseyin Çetmen-Soner Çevik ekibinin oldu.

"Sınıf 5"te Burak Başlık-Sedat Bostancı, "Genç Pilotlar" klasmanında Ersin Ören-Demir Sancaklı ekibi, kadın pilotlarda ise "Team Binance TR"den Kerem Deveci ile yarışan Kübra Denizci Keskin birincilikleri kazandı.

Organizasyonun "Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası" klasmanında "genel" ve "Kategori 4" birinciliğini Gürol Baranlı-Burak Koç ikilisi kazandı.

Ömer Güneş-Sevi Akal'ın genel klasman ikincisi ve "Kategori 3" birincisi olduğu kupanın üçüncülüğünü ise Murat Çetin-Derya Ulus elde etti.

"Kategori 2"de Baran Demirkan-Tarık Doğançay, "Kategori 1"de ise Candan Erim-Mesut Şafak Doğan birinci oldu. Erim, aynı zamanda kadın pilotlar birincisi olurken, kadın co-pilotlar birinciliğinin sahibi de Sevi Akal oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı, 17-18 Ekim tarihlerinde Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

Kaynak: AA
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