Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1 berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin golünü Duran, Galatasaray'ın golünü ise Sane kaydetti.

Zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, sahadaki mücadele kadar hakem Yasin Kol'un kararlarıyla da çok konuşuldu.

SKRINIAR–SARA POZİSYONU DÜNYA BASININDA

Maçın en çok tartışılan anlarından biri Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale oldu. Hakem Yasin Kol'un devam kararı verdiği pozisyon, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışma Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası basına da taşındı.

ESPN POZİSYONU CHELSEA–ARSENAL MAÇIYLA KARŞILAŞTIRDI

Dünyaca ünlü spor medyası ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda pozisyonun fotoğrafını yayınladı ve Chelsea–Arsenal maçındaki bir kırmızı kart pozisyonuyla kıyasladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Moises Caicedo, Chelsea–Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Milan Skriniar ise Fenerbahçe–Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."

Bu paylaşım uluslararası futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.