Haberler

Türkiye'nin İlk Olimpik Kürek Parkuru Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kupası Yarışları Düzenlenecek

Türkiye'nin İlk Olimpik Kürek Parkuru Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kupası Yarışları Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Nehri, 17-19 Ekim tarihlerinde Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak. 20 kulüpten 300 sporcunun katılacağı organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenleniyor.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son büyük yarışının Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten İba, Büyükler Türkiye Kupası'nda 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun kürek çekeceğini ifade etti.

Organizasyonda Türkiye'nin en başarılı sporcularının yarışacağını dile getiren İba, "Cuma günü başlayacak eleme ve sıralama yarışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri final yarışları yapılacak. Sezonun son yarışı oluyor burada. Daha sonra kamplar ve antrenmanlar olacak. Hafta sonu yapılacak yarışa tüm vatandaşlarımızı Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Kıyasıya yarışlar olacak. Meriç'te yapılan her organizasyon kente önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

Nesim İba, yarışlarda madalya için kürek çekecek sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.