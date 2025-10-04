Türkiye'nin Goalball Milli Takımları Finale Yükseldi

FİNLANDİYA'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımları, yarı final mücadelelerini kazanarak finale yükseldi.

Goalball Erkek Milli Takımı 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası yarı finalinde, Almanya ile karşılaştı. Gökhan İnce yönetimindeki ay-yıldızlılar sahaya Hüseyin Alkan, Yunus Emre Akyüz ve Burak Korkmaz üçlüsüyle çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, Yunus Emre'nin ilk şutu ve golüyle öne geçti. Burak Korkmaz'ın art arda golleriyle fark açıldı ve ilk yarı Türkiye'nin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı. 2'nci yarıda oyuna giren Ebubekir, üst üste gollerle farkı yeniden açtı. Burak'ın penaltıdan kaydettiği golle skor 9-5 oldu. Almanya son bölümlerde farkı azaltmaya çalışsa da ay-yıldızlılar sahadan 9-7 galip ayrıldı.

Milliler, grup aşamasından bu yana çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı ve toplam 52 gol atarken yalnızca 26 gol yedi. Erkek Goalball Milli Takımı'nın finaldeki rakibi Ukrayna oldu. Final 5 Ekim Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

KADIN MİLLİ TAKIMI EV SAHİBİNİ DEVİRDİ

Kadın Goalball Milli Takımı ise yarı finalde ev sahibi Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Milliler, grup maçlarında 9-5 mağlup ettiği rakibini bu kez daha net bir oyunla geçti. Hüseyin Atmaca yönetimindeki milliler sahaya Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle çıktı. İlk yarıda 2 takımın da savunmaları ön plana çıkarken maçta gol sesi çıkmadı. Sessizliği kaptan Sevda Altunoluk bozdu ve millileri 1-0 öne geçirdi. Ardından Sevtap ve Sevda'nın golleriyle fark açıldı. Finlandiya penaltıdan skoru 3-1'e getirse de, milliler maçı 5-1 kazanarak finale yükseldi. Kadın Goalball Milli Takımı'nın finaldeki rakibi İsrail oldu. Milli takım Paris Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i 8-3 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar final yolunda 62 gol atarken kalesinde sadece 14 gol gördü. Final 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ahmet Yıldırım, finallere çıkan kadın ve erkek milli takımlarını kutlayarak şöyle konuştu:

"Biz gelmeden önce 2 takımımızın da final oynamasını ümit etmiştik. Çok şükür bu nasip oldu. Erkeklerimiz inanılmaz iyi mücadele ettiler. Uzun zamandır sessizlikleri vardı bu sessizliği bozdular. Kızlarımız da zaten dünyada favori gösterilen bir takım. 3 eksik olmamıza rağmen çok şükür onlar da finalde. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum."