Türkiye'nin de yer aldığı 2027 Formula 1 takvimi açıklandı

Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışını içeren 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Sprint yarışlarının sayısı 2027'de 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi ilk kez sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'a geri dönecek.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali, "2027 takvimi, dünyanın en ikonik pistlerinden ve şehirlerinden bazılarını bir araya getirerek, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluşturuyor. Portekiz ve Türkiye'yi şampiyonaya katmaktan ve sprint yarışlarını on etkinliğe genişletmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem, "Beş kıtada 24 Grand Prix, Portekiz ve Türkiye'nin F1'e geri dönüşü ve genişletilmiş bir sprint programı fırsatıyla takvim, en yüksek sportif standartları korurken gelenek, yenilik ve taraftar katılımını bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarış ise 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de 2027 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

Sıra Tarih Grand Prix (Yarış) Pist / Şehir 1 12-14 Mart Bahreyn Sakhir 2 19-21 Mart Suudi Arabistan Cidde 3 2-4 Nisan Avustralya Melbourne 4 9-11 Nisan Japonya Suzuka 5 16-18 Nisan Çin Şanghay 6 30 Nisan-2 Mayıs Miami Miami 7 21-23 Mayıs Kanada Montreal 8 4-6 Haziran Monako Monte Carlo 9 18-20 Haziran Portekiz Portimao 10 2-4 Temmuz Britanya Silverstone 11 9-11 Temmuz Avusturya Spielberg 12 23-25 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps 13 30 Temmuz-1 Ağustos Macaristan Budapeşte 14 3-5 Eylül İtalya Monza 15 10-12 Eylül İspanya Madrid 16 24-26 Eylül Azerbaycan Bakü 17 1-3 Ekim Türkiye İstanbul Park 18 8-10 Ekim Singapur Marina Bay 19 22-24 Ekim ABD Austin 20 29-31 Ekim Meksika Mexico City 21 5-7 Kasım Brezilya Sao Paulo 22 18-20 Kasım Las Vegas Las Vegas 23 3-5 Aralık Katar Lusail 24 10-12 Aralık Abu Dabi Yas Marina

Kaynak: AA