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Türkiye'nin de yer aldığı 2027 Formula 1 takvimi açıklandı

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- Türkiye dahil 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışından oluşan 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi duyuruldu Sprint yarışlarının sayısı 2027'de 6'dan 10'a çıkarıldı

Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışını içeren 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Sprint yarışlarının sayısı 2027'de 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi ilk kez sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'a geri dönecek.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali, "2027 takvimi, dünyanın en ikonik pistlerinden ve şehirlerinden bazılarını bir araya getirerek, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluşturuyor. Portekiz ve Türkiye'yi şampiyonaya katmaktan ve sprint yarışlarını on etkinliğe genişletmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem, "Beş kıtada 24 Grand Prix, Portekiz ve Türkiye'nin F1'e geri dönüşü ve genişletilmiş bir sprint programı fırsatıyla takvim, en yüksek sportif standartları korurken gelenek, yenilik ve taraftar katılımını bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarış ise 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de 2027 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

SıraTarihGrand Prix (Yarış)Pist / Şehir
112-14 MartBahreynSakhir
219-21 MartSuudi ArabistanCidde
32-4 NisanAvustralyaMelbourne
49-11 NisanJaponyaSuzuka
516-18 NisanÇinŞanghay
630 Nisan-2 MayısMiamiMiami
721-23 MayısKanadaMontreal
84-6 HaziranMonakoMonte Carlo
918-20 HaziranPortekizPortimao
102-4 TemmuzBritanyaSilverstone
119-11 TemmuzAvusturyaSpielberg
1223-25 TemmuzBelçikaSpa-Francorchamps
1330 Temmuz-1 AğustosMacaristanBudapeşte
143-5 EylülİtalyaMonza
1510-12 EylülİspanyaMadrid
1624-26 EylülAzerbaycanBakü
171-3 EkimTürkiye İstanbul Park
188-10 EkimSingapurMarina Bay
1922-24 EkimABDAustin
2029-31 EkimMeksikaMexico City
215-7 KasımBrezilyaSao Paulo
2218-20 KasımLas VegasLas Vegas
233-5 AralıkKatarLusail
2410-12 AralıkAbu DabiYas Marina

Kaynak: AA
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