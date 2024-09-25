Türkiye'nin Bisiklet Turizminde Yükselişi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Antalya Bisiklet Turu ve İstanbul Bisiklet Turu gibi üst klasman yarışlarla 40 milyar Dolar üzerinde pazar payına sahip bisiklet turizminden Türkiye'nin aldığı payın her geçen gün artığını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yarın yapılacak genel kurulu öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Emin Müftüoğlu, TRT Spor'un konuğu oldu. Başkan Müftüoğlu, bisikletin Türkiye'deki gelişimi ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Bisiklete bir bütün olarak büyük pencereden bakmamız gerekiyor"

Bir spor dalının ülkelerde gelişimi ve kültür haline gelmesinin uzun zaman aldığını belirten Başkan Müftüoğlu, "20 yıl önce bisiklet sporu için yola çıktığımızda bunu bilerek ve planlayarak başladık. Bisiklete bir bütün olarak büyük pencereden bakmamız gerekiyor, bu sayede geldiğimiz noktayı daha iyi görebiliriz. Sadece profesyonel spor olarak değil, amatörlere ve günlük hayatında spor yapan vatandaşlara ne kadar ulaşabildiğimiz de çok önemli. Başlıklar halinde incelersek daha anlaşılır olabilir. Öncelikle bisikleti biz profesyonel yarışlar, amatör yarışlar, ulaşım aracı, bisiklet sektörü, bisiklet aracılığı ile ülke tanıtımı, bisiklet turizmi, tesisler, bisiklet takımları başlıklarına bütün olarak ele aldık ve geldiğimiz noktada hepsinde başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

"Bisiklet turizminden aldığımız pay her geçen gün artıyor"

Emin Müftüoğlu, dünyada en fazla profesyonel bisiklet yarışı yapan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, "2014 yılında başlatılan amatörlerin yarışları 150, 200 kişilerden bin, bin 500 katılımlı yarışlar haline geldi. Artık dünya markaları taşıyan yarışlar oluştu. Hızla artan bisiklet yolları ile birçok ilimizde ulaşım aracı olarak kullanılmakta. Artan bisiklet kullanımı ve yarışlar sektörde büyük bir canlanma sağladı. Dünyanın en büyük fabrikalarından birisi artık ülkemizde. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Antalya Bisiklet Turu ve İstanbul Bisiklet Turu gibi üst klasman yarışlar ve canlı yayınlarla ülkemizin en güzel yerleri yıllardın dünya televizyonlarında. Dünyada 40 milyar Dolar üzerinde pazar payına sahip bisiklet turizminden aldığımız pay her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu.

"Güzel bir takım çalışması gerçekleştirdik"

Ekip çalışmasıyla güzel işler yaptıklarını ve uzun vadedeki hedeflerine de ulaşmak istediklerini dile getiren Müftüoğlu, "Veledrom, bisiklet yolları ve BMX parkları yapıldı. Tarihte ilk kez 4 kıta takımımız ve bu takımları finanse eden sponsorlarımız var. 20 yıl önce bunların tamamı hayaldi. Bu sadece benim başarım değil şüphesiz. Bakanlıklarımızla, sektörle ve camia ile çok verimli çalışmalarımız oldu. 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlardan ekipler kurduk. Güzel bir takım çalışması gerçekleştirdik. Buna devam etmek ve uzun süre önce koyduğum hedefime kendi adıma ulaşmak istiyorum ki bizden sonra görevi devredeceğimiz arkadaşlar da bu yol haritasına sahip çıksınlar" diye konuştu. - İSTANBUL