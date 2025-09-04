Haberler

Türkiye Milli Takımı Gürcistan'a Konuk Oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı Tiflis'te ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türk taraftarları maçta A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Kadroda 5 isim yer almadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Gürcistan'ın konuğu oldu. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çaldı. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, beklenene yakın bir kadro ile takımını sahaya sürdü. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren İtalyan teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nı Gürcistan deplasmanında yalnız bırakmadı. Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de Gürcistan deplasmanında Ay-yıldızlıların yanında yer aldı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNÜN TAMAMINA YAKINI DOLDU

Öte yandan Gürcistan deplasmanında Türk taraftarlar da milli takımı yalnız bırakmadı. Gürcistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelen Türk vatandaşlar da deplasman tribünündeki yerini aldı. Deplasman tribününün tamamına yakınının dolduğu gözlemlendi.

5 İSİM KADRODA YER ALMADI

A Milli Takım'da Gürcistan karşılaşmasının maç kadrosunda 5 isim yer almadı. Aday kadroda bulunan Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül karşılaşma kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
