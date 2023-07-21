Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hedefler Çalıştayı Düzenledi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise yaptığı açıklamada, "Engelli değil engellenen bireyler vardır. Toplumdaki yanlış algıyı düzelttik, engelli kardeşlerimize yaptıklarımızı bir lütuf değil, bir arz olarak gördük. Özel gereksinimli bireylerin neler yaşadığının çok iyi biliyoruz. Her zaman onların yanında olmaktan gurur duyduk. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcularımıza, antrenörlerimize, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyor, Paris 2024 yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor