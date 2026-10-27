Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Tayland'da altın, büyüklerde kota hedefliyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, uluslararası organizasyonlardaki başarıları artırmayı ve olimpiyat kotası almayı hedeflediklerini söyledi.

Kerim Koç, federasyonun çalışmaları, milli sporcuların hedefleri ve masa tenisinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcuların 3-19 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Koç, "Tayland'da da para masa tenisinde madalya bekliyoruz. Madalyanın rengini altın olarak düşünüyoruz. Diğerleri de tabii ki kabulümüzdür ama altını da hedefliyoruz. Çok ciddi bir hazırlık süreci oldu. Çok sık kamplar yaptık. Takımımız hazır. Orada elimizden gelen çabayı göstererek başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat kotası en büyük hedefimiz"

Altyapıdan büyükler kategorisine kadar tüm yaş gruplarında sporcuların gelişimine yönelik çalışmaları artırdıklarını anlatan Koç, kamp sayısını çoğalttıklarını kaydetti.

İslam Oyunları'nda önceki madalya sayılarını ikiye katladıklarını, Akdeniz Oyunları'nda ise karışık takım kategorisinde tarihi bir altın madalya kazandıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"15 yaş altı Avrupa şampiyonu bir sporcumuz var. Görkem Öçal kardeşimiz geliyor. Yıldızlarda ve alt kategorilerde Avrupa'da zaten söz sahibiyiz. Bu başarıları diğer kategorilere nasıl taşırız diye çalışıyoruz. Yurt dışında önemli kamp merkezleriyle birebir anlaşmalar yaptık. Sporcularımızı oralara göndererek antrenörlerle birlikte gelişimlerine katkı sağlıyoruz."

Başarının yalnızca antrenmanla sınırlı olmadığını vurgulayan Koç, sporcuların gelişiminde destek ekiplerinin de önemli rol oynadığını belirterek "Antrenmanın yanında farklı parametrelerin ve destek ekiplerinin de devreye girmesi gerekiyor. Yoğun antrenman programımızı destek ekipleriyle birlikte yürüterek başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Büyüklerde de olimpiyat kotası en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim Koç, Türkiye'nin 8 yıl sonra dünya şampiyonasına katıldığını vurgulayarak gelecek süreçte daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

"İlk defa kulüplerimize ve antrenörlerimize nakdi yardımda bulunduk"

Kerim Koç, federasyonun kurumsal yapısını güçlendirmek için de çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda son iki yılda 18 talimatı güncellediklerini söyledi.

Başarının teşvik edilmesi amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Koç, "Federasyon tarihimizde ilk defa kulüplerimize ve antrenörlerimize nakdi yardımda bulunduk. İlk sekize giren başarılı sporcularımızın kulüplerini ve antrenörlerini ödüllendirerek başarıyı teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Masa tenisinin toplumun daha geniş kesimlerine yayılması için sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol yaptıklarını ve farklı kurumlarda masa tenisi faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sponsor desteğiyle 10 bin masa tenisi kitini ailelere ulaştırmayı planladıklarını aktaran Koç, "Dede, torun, eşler ve farklı kuşakların bir araya geldiği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yemek masalarını masa tenisi masasına çevirerek bu branşı topluma sevdirmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Performans tarafını da aynı anda ciddi şekilde yürütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, lisanslı sporcu sayısını artırmaya çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Her etkinlikte, hobi amaçlı faaliyetlerde bile lisans çıkarmaya gayret ediyoruz. Ancak lisans çıkarma süreçlerinde bazı sistemsel sıkıntılar yaşandığını gözlemliyoruz. Bunların çözülmesi için taleplerimizi iletiyoruz. Sorunlar giderilirse artış çok daha hızlı gerçekleşecektir. Özel turnuvalarda da lisans zorunluluğu getirdik. Böylece hem resmi hem de özel turnuvalarda lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Federasyonumuzun mali yapısını da büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Son iki yılda bütçemizi artıyla kapattık. Kamu kaynağı kullanmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, bütçemizi çok hassas şekilde harcıyoruz. Kendi paramız, kendi malımız gibi kamu malına bakıyoruz. Bu konuda çok hassasız. Federasyonumuz emin ellerde diyebiliriz. Devletimizin de desteğiyle çok daha güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA