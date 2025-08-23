Türkiye Kürek Takımı Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda Kürek Milli Takımı'nın tarihindeki en büyük başarıyı elde ettiğini söyledi.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Poznan'daki Malta Gölü'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 53 ülkeden 239 ekibin katıldığını belirtti.

Milli takımın büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Ertürk, "Bu, milli takımımızın tarihindeki en büyük başarı. 4 ekiple katıldık, 3 altın madalya aldık. Ümitler kategorisinde İngiltere ve İtalya'nın arkasında üçüncü sıradayız. Daha önce toplamda ilk 10'a bile girdiğimiz olmamıştı. Orada 3 kez İstiklal Marşı'mızı okutmak bizi çok duygulandırdı. Gözle görülür bir fark var. En önemli farkımız ise hazırlandığımız ortam." diye konuştu.

Milli kürekçilerin şampiyonaya Meriç Nehri'ndeki kampla hazırlandığını hatırlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Eskiden uygun ortamı yakalayabilmek için kısıtlı imkanlarla yurt dışında kamp yapıyorduk. Şimdi Edirne'de, kendi evimizde hazırlanıyoruz. Sporcularımız bu başarıları elde edince farklı ülkelerin federasyon temsilcileri bize gelip 'Nerede çalışıyorsunuz, biz de sizinle kamp yapalım.' dediler. Artık her ülke buraya gelip kürek çekmek istiyor. Eminim buraya olan ilgi giderek artacaktır. Başarı geldikçe daha çok insan gelecek, daha çok insan geldikçe de popülarite artacak."