Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1. haftada birbirlerine rakip oldu. Bu zorlu karşılaşmada, iki takımda da çeşitli sebepler dolayısıyla bazı yıldız isimler forma giyemeyecek.

  • Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Fred ve Mert Hakan Yandaş Türkiye Kupası derbisinde forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure Türkiye Kupası derbisinde forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası derbisi 23-25 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş A Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı. Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.

