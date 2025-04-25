Türkiye Kriket Takımları Avrupa Şampiyonası'na Odaklandı

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, erkek ve kadın kriket milli takımlarının Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Kriket Şampiyonası'nda dereceye girmeye odaklandığını belirterek, "Zaman içinde kendimizi daha net göreceğiz. Hedefimiz, ilerleyen süreçte olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Bolu Karaçayır Spor Tesisleri'nde 19-20 Nisan tarihlerinde 8 takım ve 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kadınlar T20 Kriket Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları dolayısıyla Bolu'ya gelen Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, kriketin 2023 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edilen beş spor branşından biri olduğunu hatırlatarak, bu gelişmenin ardından kriketin Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesine alındığını söyledi.

Federasyon olarak kriketin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şahin, "Daha fazla kulübe, daha fazla sporcuya ulaşmayı ve bu branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bir yapı kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kriketin okullarda yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştiriyoruz"

Bu yılki hedeflerine değinen Şahin, "Malaga'da büyük erkeklerimiz Avrupa Şampiyonası'nın seçmelerine katılacak. Bulgaristan'da kadın ve erkek takımımızın müsabakaları var. Tabii ki kendimizi geliştirmek istiyoruz. Şu anda mücadelemiz Avrupa Şampiyonasında derece almak yönünde. Zaman içerisinde kendimizde görmüş olacağız. Hedefimiz ilerleyen zamanda olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Şahin, kriket sporunun okullarda yaygınlaştırılması için de projeler geliştireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kriket, dünya genelinde sosyal medyada en çok takip edilen branşlardan biri. Ülkemizde de bu ilgiyi artırmak ve yaygınlaştırmak için tesisleşmeye ihtiyaç duyduğumuzu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ilettik. Bakanımız, Ankara Esenboğa ve Kızılcahamam'daki tesislerin federasyonumuz kullanımına açılması yönünde talimat verdi."