Türkiye - Kosova: Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi nasıl bir takım?

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

TSİ 21.45'te başlayacak maçın galibi ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak

Kosova kısa uluslararası futbol müsabakaları tarihine karşın büyük bir turnuvaya katılma yolunda peş peşe ikinci kez play-off'a yükseldi.

Slovakya'yı deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta 4-3 yenmeyi başararak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye ise play-off yarı finalinde Dolmabahçe'de Romanya'yı 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki 14 bin kişi kapasiteli Fadil Vokrri Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Alman teknik direktör Franco Foda, karşılaşma öncesi taraftarlara seslendi ve "Duygusal taraftarlarımız var, ancak dikkatli olmalı ve hata yapmamıza izin vermemeliyiz. Başarı ancak sakin kalarak elde edilir" dedi.

Foda yönetiminde Kosova, son yedi maçın, dördünü kazandı ve ikisini berabere bitirdi. Yalnızca bir maçta yenildi.

İspanya'da Mallorca takımının formasını giyen Kosova'nın yıldız forveti Vedat Muriqi, " Türkiye'nin güçlü yönlerini biliyoruz. Slovakya'dan daha iyi bir takım. Zayıf yönlerini de biliyoruz" ifadeleriyle iddalarını ortaya koydu.

Muriqi daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları da giydi.

Dünya Kupası için sadece "küçük bir adım" kaldı diyen Muriqi, bunu başarmaları halinde, Kosova'nın her yerine mutluluk getireceklerini söyledi.

Oyuncularının çoğu ülke dışında forma giyen Kosova milli takımı, EURO 2020 finallerine katılmayı Kuzey Makedonya'ya play-off maçında yenilerek son anda kaçırmıştı.

Takım 2026 Dünya Kupası elemelerinde İsveç ve Slovenya gibi takımları geride bırakarak grubunda ikinci olmayı başardı.

Kosova, 3 Mayıs 2016'da UEFA'ya, 13 Mayıs 2016'da ise FIFA' ya kabul edildi.

17 Şubat 2024'ten bu yana ekibin başında olan Alman teknik direktör Franco Foda, takımı genel olarak üçlü savunmayla oynattı.

Kosova'nın kadrosunda kimler var?

İtalya'nın Como takımında oynayan 30 yaşındaki sağ bek Mergim Vojvoda, Düsseldorf'tan 27 yaşındaki Florent Muslija, Widzew Lodz'dan 20 yaşındaki sağ bek Dion Gallapeni ve Mallorca'dan 31 yaşındaki santrfor Vedat Murigi, Alman çalıştırıcının en çok süre verdiği futbolcular oldu.

Fisnik Asllani de önemli bir hücum kozu durumunda.

Beşiktaş'tan Milot Rashica ile Alanyaspor'dan Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti, Kosova milli takımı forması giyiyor.

Kosova'nın Türkiye karşısındaki 23 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci : Arijanet Muric (US Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (FC Lugano)

Defans : Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (FC Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (PFC CSKA-Sofia), Kreshnik Hajrizi (FC Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha : Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (FC Zürich), Veldin Hoxha (FC Rubin Kazan), Lindon Emërllahu (FC Polissya Zhytomyr)

Forvet : Milot Rashica (Beşiktaş A.Ş.), Albion Rrahmani (AC Sparta Prag), Fisnik Asllani (TSG 1899 Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (RCD Mallorca), Baton Zabërgja (FC Metalist 1925 Kharkiv)

Kosova nasıl bir ülke?

Kosova, 1946'da Yugoslavya federasyonuna katıldı. 1974'de Kosova'nın özerk statüsü federasyon anayasasıyla tanındı.

Bir dönem, sayısız ulusal ve etnik toplulukların bir arada yaşayabileceğini gösteren bir örnek olan eski sosyalist Yugoslavya, 1990'lardaki bir dizi kanlı savaşın ardından dağıldı.

Eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, 1990'da Kosova'nın özerkliğini kaldırdı. Bölgeye Sırp yönetimi dayatıldı. Bu durum bölgedeki Arnavutların protestolarına yol açtı.

Altı cumhuriyetin tümü ayrı devletler haline gelirken, o dönem Sırp bölgesi olan Kosova'da Miloseviç yönetiminin Arnavutların bağımsızlık girişimini zorla bastırmasıyla, gerilim büyüdü.

Birçok Sırp, Kosova'yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor, ancak bölgede yaşayan 1,8 milyon kişinin % 92'si Arnavut.

1998'de Kosova Kurtuluş Ordusu'nun Arnavut milisleri ve Sırp güvenlik güçleri arasında aralıklarla görülen çatışmalar çok daha kanlı bir hale geldi.

24 Mart 1999'da NATO, Kosova'daki Arnavutlara karşı baskı ve katliamları durdurmak için sayısız siyasi girişimin başarısız olmasından sonra eski Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren bir hava saldırısına başladı.

NATO saldırılarında asıl olarak Sırbistan, Kosova ve Karadağ'daki askeri tesisler hedef alınsa da, aynı zamanda sivil altyapı da vuruldu.

Bombardıman sırasında 300 binden fazla etnik Arnavut Kosova'dan kaçıp, komşu Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a sığındı.

Bombardıman, Haziran 1999'da Sırp lider Slobodan Miloseviç'in, Kosova'dan güçlerini çekmesi ve yerlerine NATO barış gücü birliklerinin gelmesini öngören bir barış anlaşmasını kabul etmesiyle sona erdi.

Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti, ancak Sırbistan ile birlikte Çin ve Rusya Kosova'yı tanımıyor.

