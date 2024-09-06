Türkiye Karışık Curling Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor.

Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Buz ve fitnes antrenmanlarıyla çalışan milliler, 2 yıl aradan sonra İskoçya'da katılacakları bu organizasyona madalya hedefiyle çalışıyor.

Murat Akın: "Oldukça deneyimli bir takımımız var"

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, AA muhabirine, şampiyonaya 2 yılın ardından tekrar katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Şampiyonada başarılı olmak için hazırlıkların devam ettiğini belirten Akın, "Sporcularımız önceden genç milli takımında olan sporcular. Yani tecrübeli ve Süper Lig'de oynuyorlar. Oldukça deneyimli bir takımımız var. İnşallah orada güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Akın, şampiyona ile Türkiye'nin dünyadaki sıralamasını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Geçmişte karışık takımı olarak 10. sıradaydık ama 2 yıl üst üste katılmayınca sıralamada aşağı düştük. Şimdi tekrar onun yukarı çekmek için uğraşacağız. Önceden yarı finale kadar geldiğimiz durumumuz var. Şimdi bizim hedefimiz yarı final ve madalya kazanabilmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 günlük çalışmalarda ara vermeden devam edersek başarılı olabiliriz. Çünkü dünyanın yaklaşık 40 ülkesi arasından çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

İskoçya'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Bizim bütçemiz nedeniyle Avrupa'da çok özel turnuvalara gitme şansımız yok. Avrupa'daki takımlar birbirlerine yakın oldukları için sürekli kendi aralarında turnuva yapıyor, hazır hale geliyor. Bizim o şansımız da az ama biz bu imkansızlıklar olsa da kendi sporcularımız arasında çalışmalarımızı hızlandırıp devam ediyoruz. Genç ve dinamik bir takımız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Dünya sıralamasında bizi daha yukarı çekebilmek için gayret içindeyiz. İnşallah İskoçya'dan iyi bir sonuçla ülkemize dönmeyi planlıyoruz."

Adem Özdemir: "Hedefimiz şampiyonluk buna uzak değiliz"

Takımın antrenörü Adem Özdemir de milli sporcuların daha önce dereceleri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Takımımız zaten bir önceki yıllarda genç milli takımda hem kadınlarda hem de erkeklerde dünya derecesi almış sporcular. Şimdi bunlar karma şekilde yarışa katılacak. Hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Başladığımızın üzerine her zaman koya koya gidiyoruz. Şu an ortalama oyunumuzu hesaplarsak yüzde 70'lerde oynuyoruz. Bunu şampiyonaya kadar daha üste çıkaracağız. Bu şampiyonada derece alacağımıza inanıyoruz çünkü gerçekten onlara güveniyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, buna uzak değiliz."

Sporculardan Selahattin Eser ise 2019'dan beri curling oynadığını söyledi.

Gruplarında bildikleri ülkelerle karşılaşacaklarını dile getiren Eser, "5 grup var ve biz A Grubu'ndayız. Burada oynayacağımız takımlarda daha önce yendiğimiz, yenildiğimiz ekipler var. Grubumuz biraz dengeli, ne kolay, ne zor. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz derece elde etmek." ifadelerini kullandı.