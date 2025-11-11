Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Karate'de 2 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, karate branşında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Milli sporculardan Eray Şamdan ve Enes Özdemir, erkekler kumite ve kata bireysel kategorilerinde altın madalya alırken, Dilara Bozan kadınlar kata bireyselde gümüş madalya kazandı.
Prince Faisal bin Fahad Sport City'de Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında milli sporculardan Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Enes Özdemir de erkekler kata bireyselde altın madalyanın sahibi oldu.
Milli kadın karatecilerden Dilara Bozan ise kata bireyselde gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor