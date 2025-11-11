Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Karate'de 2 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, karate branşında 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Prince Faisal bin Fahad Sport City'de Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında milli sporculardan Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Enes Özdemir de erkekler kata bireyselde altın madalyanın sahibi oldu.

Milli kadın karatecilerden Dilara Bozan ise kata bireyselde gümüş madalya elde etti.