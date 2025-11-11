Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 Altın Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 12 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Oyunların 7. gününde milli sporcular boks, halter, judo, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında mücadele etti. Türkiye günü 24 madalya ile tamamladı.

Gün sonunda Türkiye, halterde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, judoda 1 bronz yüzme branşında 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz, boks branşında ise 3 altın, 2 gümüş, masa tenisinde de 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Grup maçları devam eden Erkek Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Bahreyn'i 3-0 yendi.

Türkiye, madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Türkiye oyunlarda 38 altın, 14 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 61 madalya ile birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi 8 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere olmak üzere 28 madalya ile Özbekistan takip ederken, üçüncü sıradaki Mısır'ın ise 6 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 19 madalyası bulunuyor.