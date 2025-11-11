Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 Altın Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 12 altın, 8 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Türkiye, toplamda 61 madalya ile liderliğini sürdürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 12 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Oyunların 7. gününde milli sporcular boks, halter, judo, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında mücadele etti. Türkiye günü 24 madalya ile tamamladı.

Gün sonunda Türkiye, halterde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, judoda 1 bronz yüzme branşında 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz, boks branşında ise 3 altın, 2 gümüş, masa tenisinde de 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Grup maçları devam eden Erkek Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Bahreyn'i 3-0 yendi.

Türkiye, madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Türkiye oyunlarda 38 altın, 14 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 61 madalya ile birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi 8 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere olmak üzere 28 madalya ile Özbekistan takip ederken, üçüncü sıradaki Mısır'ın ise 6 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 19 madalyası bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
