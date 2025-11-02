Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu için toplu ulaşım seferlerinde değişiklikler yaşandı

TÜRKİYE İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu için toplu ulaşım seferlerinde değişiklikler yaşanırken, yarışların parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi oldu. Saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayan maratonda 42 kilometre yarışı saat 09.00'da verildi.

Üç ayrı grup halinde başlatılan 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te start aldı. Bu kategoride koşucular, Yenikapı'ya kadar 42 kilometre yarışı ile aynı güzergahta devam edecek ve finiş Yenikapı'da yapılacak.

HALK KOŞUSU 12.14'TE BAŞLIYOR

Startı saat 10.32, 11.06 ve 11.40'ta verilecek Kurumsal Koşu kategorisinin ardından son olarak 12.14'te Halk Koşusu başlayacak. Bu kategorilerde yarışacak katılımcılar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Tüpraş Stadı ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.

Göğüs numarası olmayanlar, daha önce yapılan uyarılar nedeniyle parkura alınmadı.

ULAŞIM İÇİN VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre saat 03.00'ten itibaren trafiğe kapatılan yollar şöyle sıralandı:

"- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır."

03.00 İÇİN BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik, bu saat dilimi için sürücülerin yönlendirileceği alternatif yolları şu şekilde açıkladı:

"Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir. Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir. Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir. Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir. Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir. Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir. Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir."

06.00 İTİBARIYLE KAPATILAN YOLLAR

Saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar ise şu şekilde sıralandı:

"Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar, Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar."

06.00 İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu saatten itibaren sürücülere yönlendirilen alternatif yollar ise şu şekilde belirtildi:

"Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu."

TRAMVAY SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İstanbul Maratonu sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar seferleri günün belli saatlerinde Beyazıt-Bağcılar arasında yapıldı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbulun ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz." denildi.

İETT'DEN METROBÜS SEFERLERİ AÇIKLAMASI

Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevlilerin saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıklayan İETT ise ; "06.00 ile 15.00 saatleri arasında Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hizmet veren bazı hatlarımızda etkinlik süresince güzergah değişiklikleri yaşanacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah saat 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak olup 15.00'dan itibaren araç trafiğine açılacaktır. Metrobüs araçlarının saat 06.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında metrobüs araçları maraton süresince FSM Köprüsü güzergahından Söğütlüçeşme'ye gidecektir. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevliler saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceklerdir." bilgisini paylaştı.