A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçları kamp kadrosu belli oldu
2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye'nin kamp kadrosu belirlendi. İlk maç 7 Ocak 2026'da Bulgaristan'da, rövanş ise 11 Ocak 2026'da Ordu'da oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre eşleşmenin ilk maçı, 7 Ocak 2026'da Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, rövanşı ise 11 Ocak 2026'da Ordu'da oynanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul
Oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Sadık Emre Herseklioğlu, Tahir İlkbahar
Pivot: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar
Kanat: Baran Demirdelen, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu