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Türkiye, Helsinki'de Avrupa İkincisi Oldu

Spor Haberleri

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4x400 bayrak takımı, Türkiye rekoru kırarak Avrupa ikincisi oldu. Milli takım, finalde Türkiye büyükler rekorunu da kırarak gümüş madalya kazandı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam, İlyas Çanakcı, İsmail Nezir ve Kubilay Ençu'dan oluşan 4x400 bayrak takımı Türkiye rekoru kırarak Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Finlandiya Atletizm Türkiye Spor Haberler

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